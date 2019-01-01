توريرا ينفي التفاوض مع ميلان للرحيل عن أرسنال

النجم الأوروجوياني يعلق على التقارير الأخيرة

نفى لوكاس توريرا لاعب وسط أرسنال، وجود أي مفاوضات مع ميلان من أجل رحيله عن صفوف الفريق.

توريرا انضم لأرسنال قادماً من سامبدوريا الصيف الماضي بـ30 مليون يورو، ليرتبط سريعاً بالعودة مرة أخرى لإيطاليا.

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بعض التقارير أكدت تقديم ميلان لعرض إعارة لمدة سنتين من أجل اقتناص الدولي الأوروجوياني.

ومع ذلك قال اللاعب:"لا أعلم أي شيء عن اهتمام ميلان، لم يتصل بي أحد من النادي".

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وأضاف:"الآن أنا في الدوري الإنجليزي وسعيد جداً بالاستمرار مع أرسنال لفترة طويلة".

واعترف توريرا بنهاية حديثه عن إيجاده صعوبات في التأقلم على الحياة بإنجلترا، لكنه لا يرى ذلك سبباً كافياً للرحيل عن النادي اللندني.