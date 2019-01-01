توريرا قريب من الرحيل عن آرسنال

تكهنات برحيل توريرا عن آرسنال لهذا السبب

أشارت بعض التكهنات والمصادر الصحفية الإنجليزية إلى عدم ارتياح النجم الأورجوياني لوكاس توريرا في صفوف آرسنال خلال الفترة الحالية.

وكان لوكاس توريرا قد تحول من لاعب أساسي ومحوري في تشكيل المدرب الإسباني أوناي إيمري في الموسم الماضي، إلى لاعب بديل في الموسم الحالي.

وبناء على ذلك، ومع التهميش المتكرر لمتوسط الميدان الأوجوياني، فإن احتماليات رحيله القريب عن ملعب الإمارات قد زادت حسب ما ذكرته بعض المصادر الصحفية.

وحسب ذا صن والميرور فإن آرسنال بات لا يمانع في مسألة رحيل توريرا خلال الفترة المقبلة، وذلك في حال وصل له العرض المناسب.

وأفادت المصادر أيضًا أن توريرا نفسه بات يرغب في الرحيل من أجل البحث عن فرص أكبر في المشاركة، حيث سئم من تكرار جلوسه على دكة البدلاء.

وحتى الآن، لا توجد وجهة محتملة أقرب لأن يرحل لها متوسط الميدان الأوروجوياني، ولكن من المرجح أن يظل في إنجلترا أو يعود إلى إيطاليا.

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يذكر أن توريرا قدم مستويات مميزة في بداية مسيرته مع آرسنال خلال الموسم الماضي، ولكن قرارات المدرب أوناي إيمري المفاجئة جعلته حبيسًا للدكة في الموسم الحالي.