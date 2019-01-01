تورنتو يتمسك بالإيطالي جيوفينكو ويرفض رحيله للهلال

النادي القطري الذي يلعب بالدوري الأمريكي، يغلق الباب أمام الهلال السعودي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يتمسك نادي تورنتو الكندي، باللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، للاستمرار في صفوفه، بعدما تلقى عرضًا من الهلال السعودي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وينتهي عقد جيوفينكو مع تورنتو بنهاية الموسم الحالي، حيث يسعى مسؤولو النادي الكندي للاحتفاظ باللاعب، بعدما قدم عرضًا ضخمًا لتجديد عقده وعدم الرحيل.

بيل مانينج رئيس نادي تورنتو الكندي، قال خلال تصريحات لصحيفة "ذا ستار": "محادثتنا مع وكيل أعمال جيوفينكو مستمرة يوميًا، من أجل استمرار اللاعب الإيطالي".

#الهلال بات قريبًا من تجديد عقده مع محمد البريك الظهير الأيمن للفريق، لمدة 3 مواسم قادمة، حسبما ذكرت الصحف السعودية.🔴🔵 pic.twitter.com/1enVC8UTE2 — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 30, 2019

تمسك نادي تورنتو بالإيطالي جيوفينكو، جاء بعد رحيل الإسباني فيكتور فاسكويز، الذي انتقل خلال الفترة الأخيرة لنادي العربي القطري.

جيوفينكو شارك مع تورنتو خلال 4 مواسم، في 114 مباراة، سجل خلالهم 68 هدفًا وصنع 52 هدف، حيث حصل على لقب أفضل لاعب بالدوري الأميركي عام 2015.

الهلال يسعى لتدعيم صفوفه بضم اللاعب الإيطالي جيوفينكو، استعدادًا لمنافسات دوري أبطال آسيا، التي يسعى للتتويج بها، بالإضافة لاستمرار تصدره للدوري السعودي.