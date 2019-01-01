توران: ميسي صديق مقرب وفالفيردي ظلمني

تعرف على تصريحات توران حول فترته في برشلونة

أكد أردا توران، لاعب باشاك شهير التركي، أنّ علاقته مع ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، لا تزال جيدة كما كشف عن الفارق بين لويس إنريكي وإيرنستو فالفيردي.

توران رحل عن برشلونة في يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى يونيو 2020.

وقال توران في تصريحات لقناة CNN التركية: "ميسي لاعب رائع وصديق مقرب ولا تزال علاقتنا جيدة حتى الآن. كذلك لدي علاقة طيبة مع نيمار وداني ألفيس وجيرارد بيكيه".

وتابع: "بيكيه كان في تركيا قريبًا لمقابلة رئيس اتحاد التنس وكذلك قابلنا شركة الطيران التركية لأجل التفاوض على مسألة تنظيم كأس دايفز وتعاونت معه في هذا الأمر".

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رئيس النادي الكتالوني أعلن عن نيتهم في الجلوس قريبًا مع ميسي للحديث حول استمراره لفترة طويلة في الكامب نو 🏟️🔴🔵 pic.twitter.com/9f7NYch5Fh — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 5, 2019

واختتم: "بالنسبة لإنريكي كنت اللاعب رقم 12 ومنحني فرصة معقولة ولكن فالفيردي تجاهلني تمامًا ولم أكن سعيدًا ولذلك رحلت عن الفريق".

توران لعب لبرشلونة بين 2016 حتى 2018 وحقق بطولة الدوري الإسباني مرة واحدة.

جدير بالذكر أنّ توران لم يلعب أي دقيقة مع برشلونة في نصف موسم تحت قيادة فالفيردي.