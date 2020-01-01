توديبو: في برشلونة لا يسمحون بالاقتراب من ميسي

تعرف على تصريحات توديبو حول ميسي

أكد جان كلير توديبو، مدافع برشلونة المعار إلى صفوف شالكه، أنّه لا يمكن المساس بالهداف التاريخي للبلوجرانا، ليونيل ميسي، أثناء تدريبات الفريق.

توديبو رحل على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع أحقية الشراء مقابل 25 مليون يورو.

وقال توديبو في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "نحن نعلم أنّه غير مقبول تعرض ميسي للإصابة، ولذلك حينما كنا نواجهه في التدريبات لم يكن مسموح لنا بالتدخل القوي على اللاعب".

وتابع: "تعلمت الكثير من العمل بجوار ميسي، كما أنني أصبحت أكثر حذرًا أثناء قطع الكرات منه حتى لا أعرضه لإصابة".

وتطرق للحديث عن مواجهة بايرن ميونخ بقوله: "أتمنى المشاركة يوم السبت المقبل أمامهم في الدوري الألماني. بفضل المدرب واللاعبين انخرطت سريعًا في النادي وأعتقد أنني مستعد للعب وتقديم أفضل ما لديّ".

واختتم: "أتحدث الفرنسية، ومع زميلي عمر ماسكاريل بالإسبانية ومع باقي اللاعبين بالإنجليزية وبدأت أتعلم الألمانية. لقد تحدثت مع إيفان راكيتيش عن النادي قبل قدومي وساعدني كثيرًا على فهم طبيعية الفريق".

جدير بالذكر أنّ توديبو لم يشارك أمام بوروسيا مونشنجلادباخ ولعب مع الفريق الرديف في شالكه.