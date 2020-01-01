توخيل يُلمح لضبابية مستقبله مع باريس سان جيرمان بسبب نيمار ومبابي

هل يُغادر الألماني؟

أثارت إجابة توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، على تساؤلات الصحافة حول إمكانية مشاركة نيمار وكيليان مبابي في أولمبياد طوكيو 2020 الكثير من علامات الاستفهام فيما يتعلق بمستقبله في العاصمة الفرنسية.

ولا يعيش توخيل أفضل أيامه في الفترة الراهنة بحديقة الأمراء، حيث تطاله سهام الانتقادات بقوة بعد هزيمة فريقه على يد بوروسيا دورتموند في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مع بروز مشاكل مع عدد من كبار اللاعبين في النادي.

الأولمبياد سوف تنطلق في يوليو المقبل، وسبق وأن أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن امتعاضه من إمكانية مشاركة محمد صلاح رفقة منتخب مصر فيها، غير أن رد توخيل جاء سلبيًا وغريبًا بعض الشيء.

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المدرب الألماني قال للصحافة عند سؤاله "أنا سعيد لأن هذا السؤال ليس لي، هذا الأمر بيد الإدارة وليس أنا.".

كما أضاف "الإدارة هي من توافق أو ترفض مشاركتهما في الأولمبياد وليس أنا، لست في وضع جيد يسمح لي بالحديث حول الأمر.".

تقارير الصحف الفرنسية مؤخرًا أشارت إلى أن مدرب دورتموند الأسبق سيغادر في نهاية هذا الموسم ملعب حديقة الأمراء، مع بروز اسم سيموني إنزاجي، مدرب لاتسيو، كخليفة محتمل له.

يذكر أن توخيل قد تعرض لصافرات استهجان خلال مناداة اسمه قبل مباراة بوردو الأخيرة في الدوري الفرنسي والتي فاز بها البي آس جي برباعية لهدفين، مما يوحي بأنه قد خسر دعم الجمهور والإدارة أيضًا.