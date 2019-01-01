توخيل يكشف سر إشراك سارابيا

اللاعب سجل الهدف الأول وصنع الثاني والثالث..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشف توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان عن سر دفعه بالوافد الإسباني الجديد بابلو سارابيا بصفة أساسية في مباراة الفريق ضد أنجيه.

وكان باريس قد هزم أنجيه بأربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الأسبوع التاسع للدوري الفرنسي، حيث سجل سارابيا الهدف الأول في الدقيقة 13.

وقال توخيل في تصريحاته لكانال بلوس عقب المباراة:"أردته أن يبدأ المباراة لأنه قام بتمريرة حاسمة ضد جلطة سراي (في دوري الأبطال)".

وأضاف:"اليوم لقد سجل وكان هذا جيداً لأنه لم يكن واثقاً أكثر من اللازم ولكنه دائماً ما يمنح كل شيء للعملية الهجومية.

مباراة سارابيا لم تتوقف هنا، حيث صنع الهدفين الثاني والثالث لكل من ماورو إيكاردي وإدريسا جي في الدقيقتين 37 و59، قبل خروجه بديلاً لصالح أنخيل دي ماريا في الدقيقة 83.

يذكر أن فريق العاصمة الفرنسية يحتل الصدارة بـ21 نقطة، يليه نانت وأنجيه بـ16 نقطة، والأول يلعب الآن ضد نيس ولديه فرصة لتقليص الفارق.