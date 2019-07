توخيل يعترف: كنت أعلم برغبة نيمار في الرحيل قبل كوبا أمريكا!

اعترف توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان أنه كان على علم برغبة نيمار نجم فريقه بالرحيل قبل كوبا أمريكا 2019.

وقال توخيل عقب المباراة الودية ضد دينامو دريسدن لراديو مونت كارلو:"دائماً ما يحبطني تأخر أي من اللاعبين، ولكن بيننا وبين بعضنا البعض، الأمر واضح".

وأضاف:"الآن الأمر بين نيمار والنادي، نحن نعمل جميعاً في النهاية".

وأوضح:"هل كنت أعلم برغبته في الرحيل؟ نعم، قبل كوبا أمريكا. ولكنه أمر بين النادي ونيمار".

