توخيل يشيد بثقة مبابي ويؤكد اهتمامه بنجم دورتموند

تحدث أيضاً عن تفاصيل تجديد عقده

انهال توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، بالمديح على كيليان مبابي مهاجم الفريق وسط شائعات رحيله.

العديد من التكهنات أثيرت حول مستقبل مبابي مع باريس، وسط أنباء بمحاولة ريال مدريد للتعاقد معه هذا الصيف.

توخيل قال عن مهاجمه الشاب:"كيليان لديه ثقة لا تتزعزع أبداً، لم أر ذلك من قبل في لاعب كرة قدم".

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وأضاف:"البعض يفهم ذلك أحياناً بالغطرسة، ولكنها مجرد ثقة وأمر طبيعي للاعب يريد أن يصبح الأفضل في العالم".

وتابع:"مبابي يركز فقط على وظيفته، ويحسب كل أهدافه في التدريب ويتحمل المسؤولية بشكل كامل".

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وعن نيمار:"يلعب بقلب وروح من أجل الفريق، لو لم يشعر بالحب لن يتمك من استغلال إمكانياته بالكامل، لذلك يحتاج لعلاقة قوية مع مدربه".

وعن إمكانية التعاقد مع جوليان فايجل لاعب وسط بوروسيا دورتموند:"نعم هو لايزال يثير اهتمامنا بسوق الانتقالات".

وفي نهاية حديثه أكد الألماني على ثقته في استمراره مع باريس، مشيراً إلى أن الاتفاق تم منذ فترة ولكن الإعلان الرسمي تأخر بشكل كبير.