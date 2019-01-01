توخيل يرد على إمكانية توقيع باريس سان جيرمان مع جريزمان

توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان يؤكد أن فريقه لن يسعى لضم جريزمان في الوقت الحالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان أن فريقه لن يسعى للحصول على خدمات اللاعب أنطوان جريزمان في الوقت الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها توخيل وأكد خلالها أن فريقه لديه أولويات في الوقت الحالي وسيحاول أن ينفذها أولًا قبل أن يبدأ في دعم الهجوم.

باريس يمنح هيريرا ضعف راتبه مع مانشستر يونايتد لإقناعه برفض جميع العروض المقدمة لضمه 💶 pic.twitter.com/2A52VIukv5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 16, 2019

وقال توخيل: "جريزمان يمكنه اللعب لأي فريق في العالم، وسيكون مذهلًا لأي مدرب في الوقت الحالي، لكن ضمه لباريس سان جيرمان غير واقعي".

وأضاف: "نحن نبحث عن عناصر لديها خواص معينة، في الوقت الحالي نبحث عن دعم الدفاع أولًا، علينا أن نبدأ من هناك".

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وأكمل: "لدينا مباراة هامة ضد ديجون في الوقت الحالي نريد أن نفوز بها من أجل ننهي الموسم بفوز جيد أمام جماهيرنا، ذلك الأهم بالنسبة لنا".

جدير بالذكر أن جريزمان كان قد أعلن عن رحيله عن أتلتيكو مدريد في الصيف الجاري، لكنه لم يعلن عن وجهته المقبلة بعد، لكن تقارير عديدة ترجح أن تكون برشلونة.