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دوري أبطال أوروبا

توخيل يرجح غياب كافاني عن إياب مانشستر يونايتد

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AFP
مدرب باريس سان جيرمان يرجح غياب كافاني رفقة نيمار ومونييه عن مواجهو الإياب أمام مانشستر يونايتد

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي إن النجم الأروجوياني إيدينسون كافاني سيغيب عن مواجهة مانشستر يونايتد على الأرجح.

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وينتظر مانشستر يونايتد مواجهة نارية أمام باريس سان جيرمان الأربعاء المقبل في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وبخصوص ذلك، قال توماس توخيل إن الفريق سيدخل مباراة الإياب بنفس العناصر التي لعب بها مواجهة الذهاب وبغياب نفس العناصر كذلك.

وأضاف: "نيمار ومونييه لا زالا يعانيان من الإصابة، بينما إيدينسون كافاني أصبح أفضل بكثير مما كان عليه، ولكن مشاركته لا تزال محل شك أيضًا"

وتابع: "نحتاج في هذه المباراة إلى نسيان نتيجة الذهاب واللعب بطريقتنا التي اعتدنا عليها، وأيًا كانت الغياب فنحن نمتلك العناصر القادرة على المنافسة"

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يذكر أن مواجهة الذهاب التي لعبت على ملعب أولدترافورد الثلاثاء قبل الماضي كانت قد انتهت بانتصار باريس سان جيرمان بهدفين للا شيء.

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