توخيل يرجح غياب كافاني عن إياب مانشستر يونايتد

مدرب باريس سان جيرمان يرجح غياب كافاني رفقة نيمار ومونييه عن مواجهو الإياب أمام مانشستر يونايتد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي إن النجم الأروجوياني إيدينسون كافاني سيغيب عن مواجهة مانشستر يونايتد على الأرجح.

وينتظر مانشستر يونايتد مواجهة نارية أمام باريس سان جيرمان الأربعاء المقبل في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وبخصوص ذلك، قال توماس توخيل إن الفريق سيدخل مباراة الإياب بنفس العناصر التي لعب بها مواجهة الذهاب وبغياب نفس العناصر كذلك.

نهاية أسبوع مليئة بالأحداث، لكن كيبا قام بثورة غير مسبوقة 🤯والريال مازال مجددًا محط كل الأنظار🧐، أما مبابي، فلم يتوقف عن إبهار العالم ⚡️!#YallaGoal pic.twitter.com/IQUIpnWWn4

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٦ فبراير ٢٠١٩

وأضاف: "نيمار ومونييه لا زالا يعانيان من الإصابة، بينما إيدينسون كافاني أصبح أفضل بكثير مما كان عليه، ولكن مشاركته لا تزال محل شك أيضًا"

وتابع: "نحتاج في هذه المباراة إلى نسيان نتيجة الذهاب واللعب بطريقتنا التي اعتدنا عليها، وأيًا كانت الغياب فنحن نمتلك العناصر القادرة على المنافسة"

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يذكر أن مواجهة الذهاب التي لعبت على ملعب أولدترافورد الثلاثاء قبل الماضي كانت قد انتهت بانتصار باريس سان جيرمان بهدفين للا شيء.