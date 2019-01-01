توخيل يدافع عن نيمار ويؤيد تقنية حكم الفيديو

تعرف على تصريحات توخيل عقب المباراة بشأن نيمار وتقنية الفيديو

دافع توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن نيمار دا سيلفا، لاعب الفريق، كما أيد استمرار تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR.

باريس سان جيرمان خسر 3-1 من مانشستر يونايتد ليودع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي.

وكان نيمار قد نشر عبر حسابه بموقع "إنستجرام" هجومًا على تقنية الفيدديو بعد احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة لصالح الشياطين الحمر جلبت التأهل.

وقال المدرب الألماني في تصريحات عقب المباراة: "لا تقسوا على نيمار، أحيانًا حينما تقدم مباراة جيدة وتقاتل في الملعب ثم تخسر يصبح اللاعب أكثر إنفعالًا وغضبًا وبالتالي يأتي رد فعله بهذه الطريقة".

وتابع: "نيمار في المطلق لاعب عاطفي وكان يود مساعدة فريقه حال التأهل للدور المقبل وكان يشعر بالعجز لعدم قدرته على تقديم أي شيء بسبب الإصابة".

أول تعليق من سولشاير بعد الفوز القاتل على باريس سان جيرمان 👇https://t.co/Mwwnh8XSUt pic.twitter.com/veXkZ6FTrl — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 7, 2019

توخيل أكد أنّ قرار ركلة الجزاء كان صعبًا للغاية وقاسيًا على باريس سان جيرمان لأن اللعبة لم تكن تستحق ولمسة اليد كانت غير متعمدة.

واختتم: "رغم كل شيء أنا أدعم بصورة كاملة تقنية الفيديو ورغم صعوبة القرار والاختلاف حول لمسة اليد لكني أود استمرار الـ VAR في البطولات المقبلة".

ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، هاجم تقنية الفيديو عقب المباراة وعبّر عن إحباطه من الخروج للعام الثالث على التوالي من ثمن النهائي.