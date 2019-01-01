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باريس سان جيرمان

توخيل يخشى إصابة مبابي معلقًا: ستكون ضربة قاضية

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AFP
توماس توخيل يتحدث عن إصابة كافاني ونيمار ومونييه وأهمية مبابي

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

تحدث المدرب الألماني توماس توخيل عن لاعبي فريقه وذلك بعد أسبوع من الانتصار على مانشستر يونايتد بهدفين للا شيء.

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وكان باريس سان جيرمان قد حسم مباراة الذهاب لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد الثلاثاء الماضي.

وقاد مبابي ودي ماريا فريق العاصمة الفرنسية لتحقيق هذا الانتصار، وذلك في ظل غياب نيمار وإدينسون كافاني.

وبخصوص ذلك، تحدث المدرب الألماني توماس توخيل عن أهمية كيليان مبابي للفريق في الوقت الحالي، خاصة مع إصابة نيمار وكافاني.

وعلق توخيل قائلًا: "الأخبار السيئة تواصلت علينا في الفترة الماضية بخصوص الإصابات، ولكن من حسن الحظ أن مبابي لم يتعرض لإصابة وإلا كانت الأوضاع أكثر صعوبة"

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يذكر أن باريس سان جيرمان يسعى لتخطي دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما خرج منه على يد برشلونة وريال مدريد في العامين الأخيرين.

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