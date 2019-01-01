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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

توخيل يخرج بوفون من حساباته حتى نهاية الموسم

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(C)Getty Images
موقف صعب يمر به الحارس الإيطالي خلال الفترة الحالية في باريس سان جيرمان
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يواجه جيانلوجي بوفون، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، مستقبلًا ضبابيًا بعد خروجه من حسابات توماس توخيل، المدير الفني للفريق، لصالح ألفونسو أريولا.

بوفون لديه عقد ينتهي في يونيو الماضي ولا توجد مؤشرات للتجديد خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "لو باريسيان"  الفرنسية أنّ توخيل مستاء من المستوى الحالي الذي يقدمه بوفون بعد ارتكابه أخطاءً في مباراة مانشستر يونايتد بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كلفت الفريق توديع البطولة.

وأوضحت أنّ الحارس ظهر بصورة سيئة أيضًا في مباراة ستراسبورج والتي انتهت بالتعادل 2-2.

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وأشارت الصحيفة إلى أنّ صاحب الـ 41 عامًا لن يشارك في الفترة المتبقية من الموسم بسبب عدم اقتناع توخيل به وتفضيل الاعتماد على أريولا.

الصحيفة أكدت أنّ وجود بوفون في غرفة الملابس له تأثير آخر لكونه يمتلك العديد من الخبرات والشخصية القيادية ولكنّه لن يحصل على عقد جديد سوى بعد أن يقبل دور الحارس الثاني ويتواجد في مباريات الكأس فقط.

وفي حال لم يوافق حارس يوفنتوس السابق فقد يرحل بنهاية الموسم أو ربما يعتزل لعب كرة القدم.

جدير بالذكر أنّ بوفون رحل عن البيانكونيري في الصيف الماضي منضمًا إلى سان جيرمان بالمجان.

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