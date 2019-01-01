توخيل يخرج بوفون من حساباته حتى نهاية الموسم

موقف صعب يمر به الحارس الإيطالي خلال الفترة الحالية في باريس سان جيرمان

يواجه جيانلوجي بوفون، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، مستقبلًا ضبابيًا بعد خروجه من حسابات توماس توخيل، المدير الفني للفريق، لصالح ألفونسو أريولا.

بوفون لديه عقد ينتهي في يونيو الماضي ولا توجد مؤشرات للتجديد خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية أنّ توخيل مستاء من المستوى الحالي الذي يقدمه بوفون بعد ارتكابه أخطاءً في مباراة مانشستر يونايتد بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كلفت الفريق توديع البطولة.

وأوضحت أنّ الحارس ظهر بصورة سيئة أيضًا في مباراة ستراسبورج والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ صاحب الـ 41 عامًا لن يشارك في الفترة المتبقية من الموسم بسبب عدم اقتناع توخيل به وتفضيل الاعتماد على أريولا.

دون رونالدو يعرف جيدًا طريق مرمى المحاربين ⚽️⚽️



💫كريستيانو رونالدو هو الأكثر تسجيلًا في شباك أياكس في تاريخ دوري أبطال أوروبا بـ7⃣ أهداف. pic.twitter.com/Wa9uYIH4lu — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 9, 2019

الصحيفة أكدت أنّ وجود بوفون في غرفة الملابس له تأثير آخر لكونه يمتلك العديد من الخبرات والشخصية القيادية ولكنّه لن يحصل على عقد جديد سوى بعد أن يقبل دور الحارس الثاني ويتواجد في مباريات الكأس فقط.

وفي حال لم يوافق حارس يوفنتوس السابق فقد يرحل بنهاية الموسم أو ربما يعتزل لعب كرة القدم.

جدير بالذكر أنّ بوفون رحل عن البيانكونيري في الصيف الماضي منضمًا إلى سان جيرمان بالمجان.