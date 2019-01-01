توخيل يتذكر مأساة مانشستر يونايتد، ويغلق ملف مستقبل نيمار

لم يجد لهذه الليلة أي تفسير حتى الان



تذكر المدرب الألماني توماس توخيل، كابوس خروجه من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بهزيمة غير متوقعة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 1-3 في إياب الدور ثمن النهائي، وذلك في حديثه مع تلفزيون

"TV Show" الفرنسي.

وفي رده على سؤال حول أسباب ما حدث في هذه الليلة الكابوسية، قال مدرب بورسيا دورتموند السابق "عانيت يومين أو ثلاثة بعدها لأنني لم يكن لدي أي تفسير للجماهير لما حدث، كانت صدمة، وكانوا يقولون –الجماهير- إنه تقريبًا ما يحدث معنا كل عام، لكن الأمر لم يكن كذلك، حتى أنني لم أشاهد إعادة المباراة حتى الآن".

وعن مستقبل نيمار الغامض، قال "ليس لدي أخبار حديثة عن مستقبله، لكن ما أعرفه أنه معنا، كان وما زال حاسمًا بالنسبة لنا. لن أنام إذا فقدنا نيمار لأنه من الصعب أن نخسر أو أن نجد لاعبًا آخرًا يقوم بدوره، ربما عدم وجود أخبار يعني أخبار سعيدة في حد ذاتها".

وتابع حديثه عن نجمه البرازيلي "بالطبع أريده معنا، لكن علينا إيجاد الحلول بدون، وبالنسبة لي. أحاول دومًا إقناعه بالبقاء، لكنه يبقى صاحب القرار، وهذا أمر بينه وبين الإدارة".

بالأربعة من شياطين مانشستر يونايتد تشيلسي غادر مسرح الأحلام ممزقًا تمامًا 👊



الهزيمة الأثقل لتشيلسي بالدوري في تاريخ مواجهات الفريقين 🙌 pic.twitter.com/JKobgs9jIb — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 11, 2019

وأنهى بالحديث عن علاقته بالمدير التنفيذي ليوناردو والشاب كيليان مبابي، قائلاً "علاقتي مع ليوناردو تسير على ما يرام، نحن معًا ونتحدث كثيرًا، وهو رجل شجاع. مبابي؟ بدا غريبًا بطلبه المزيد من المسؤوليات، لكني أعرف ما يريد، ومن الواضح أنه يتحدث مع الجميع عن ذلك. هذه شخصية اللاعبين الكبار".