توخيل يتحجج بالإصابات بعد الخسارة بخماسية أمام ليل

ماذا قال مدرب باريس سان جيرمان بعد الخسارة أمام فريق ليل؟

فيسبوك تويتر محمد عماد

قال توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان أن الغيابات والإصابات هي أحد أسباب خسارة فريقه أمام ليل بخماسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في الدوري الفرنسي في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين.

وقال المدرب الألماني في تصريحاته للصحافة عقب المباراة: "ليل فريق استثنائي، يلعب بطريقة رائعة وقادر على الفوز أمام أي منافس، كنا نريد مواجهته بفريق كامل الصفوف، ولكن لدينا الكثير من الإصابات".

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كما أضاف توخيل: "قدمنا مستوى جيد بالشوط الأول وسيطرنا على المباراة، أحرزنا أربعة أهداف، احتسب الحكم هدف وألغي هدفين بداعي التسلل، كما أحرزنا هدف لفريق ليل بالخطأ في مرمانا".

واستطرد مدرب بوروسيا دورتموند السابق وقال: "ربما كانت الأمور ستختلف في حال احتسب لنا الهدف الثاني، ولكني أؤكد مرة أخرى أن الإصابات صعبت علينا الأمور".

يذكر أن توخيل يخوض موسمه الأول في ملعب حديقة الأمراء قادمًا من تدريب بوروسيا دورتموند.