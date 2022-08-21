توخيل يبرر الهزيمة من ليدز بركوب الحافلة بدلًا من الطائرة!

المدير الفني لتشيلسي يوضح أسباب الهزيمة من ليدز.

أكد المدرب الألماني توماس توخيل أن فريقه تشيلسي لم يكن يستحق أن يتعرض للهزيمة أمام نظيره ليدز في مباراة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية على لسان المدرب، وأكد خلالها أن التوفيق لم يقف في صف فريقه في مباراة هذه الجولة.

وقال توخيل: "كل شيء كان من الممكن أن يسير بشكل سيئ سار بالفعل بشكل أسوأ، الأمر بدأ بالأمس حيث لم يكن لدينا طائرة لتقلنا إلى المباراة وذهبنا بحافلة".

وأردف: "اللاعبون كان من الممكن أن يسافروا، لكن للفريق التدريبي كانت الأمور صعبة في طريق طويل في رحلة استمرت حتى اليوم".

وأكمل: "لقد خسرنا المباراة في أول 20 دقيقة من عمر اللقاء، كنا أفضل بشكل واضح ولدينا فرص كبيرة، لكننا أهدرناها ولم نحظى بما نستحقه".

وأضاف: "لا أرى أن التسجيل من ضربة ثابتة والأهداف العكسية مشاكل في طريقة اللعب، هي مجرد أخطاء، عندما نفرط في فرص بذلك الشكل ونتلقى تلك الأهداف غير الضرورية بينما نحن نسيطر على الأمور فلن نفوز بالمباريات".

جدير بالذكر أن تشيلسي يحتل في الوقت الحالي المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور ثلاث جولات على بداية البطولة بأربع نقاط.