توخيل: لا يمكن تعويض نيمار، ومبابي لا يستطيع اللعب في 3 مراكز معًا!

المدرب الألماني يريد تخفيف الضغط عن مهاجمه الفرنسي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

طالب توماس توخيل الجميع بتخفيف الضغط عن كاهل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، ذلك تعليقًا منه على الآمال الكبيرة التي تعقدها الجماهير عليه لتعويض غياب الثنائي إيدينسون كافاني ونيمار خلال مواجهة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد الفريق الفرنسي لمواجهة نظيره الإنجليزي دون ثنائي خط هجومه للإصابة، وقد أكد توخيل أنه لا يستطيع إيجاد معوض نيمار، مضيفًا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة "لا يمكن تعويض اللاعبين الممتازين".

ألابا: بايرن ميونيخ لن يتعاقد فقط مع المواهب الشابة

"ونحن لا يمكننا تعويض نيمار، ومانشستر يونايتد لا يُمكنه تعويض بول بوجبا أو ماركوس راشفورد. لا يمكننا تعويض نيمار".

أضاف حول مبابي "لا يمكن وضع كل هذا الضغط والعبء عليه. ليست وظيفته أن يُعوض كافاني ونيمار ولا يمكنه لعب كل تلك الأدوار معًا. أريد منا أن نقدم له الدعم المناسب".

أتم توخيل قائلًا عن التغيير الذي طرأ على اليونايتد بعد دور المجموعات خاصة إقالة جوزيه مورينيو وتعيين أولي جونار سولشار "مانشستر يونايتد مختلف تمامًا، لقد كانوا أصحاب الهدف الأول في العديد من المباريات".

"اللعب ضدهم حاليًا هو أحد أصعب التحديات التي قد نواجهها. الأمور تغيرت تمامًا منذ القرعة".