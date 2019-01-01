توخيل: نيمار ومبابي يحفزان بعضهما البعض

انتصار عريض لبي إس جي بقيادة النجمين

علق مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل على انتصار فريقه الساحق على أميان بأربعة أهداف مقابل هدف، وتألق نجميه كيليان مبابي ونيمار.

وسجل مبابي ثنائية، وأضاف البرازيلي آخراً، وختم ماورو إيكاردي مهرجان الأهداف على ملعب "حديقة الأمراء" مساء السبت.

وقال توخيل بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة: "هل يمكن أن يتحسن هذا الثنائي؟ ماذا يعني التحسن، يلعبان بشكل رائع واستعادا اللياقة والثقة، وهذا الشيء الهام".

وأضاف: "يدافعان بقوة أيضاً، يشكلان خطورة لأنهما يفضلان اللعب معاً، يلعبان قريباً من بعضهما البعض في الملعب ونريد الحفاظ على ذلك الوضع".

واستمر الألماني: "نريد عشرة شركاء في أرضية الميدان، وأن نتمتع دوماً بنفس الروح والجوع للانتصارات، بعد 88 دقيقة نيمار كان يدافع على بعد 20 متراً من مرماه، هذا رائع، يقوم بعمل كبير دفاعياً، ويمر بفترة هائلة".

وختم: "نيمار يحفز مبابي، والعكس، هذا جيد، والأهم هو أننا نلعب كفريق، نريد أن يستمر ذلك بالنصف الثاني للموسم".

ويتصدر بي إس جي صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 45 نقطة من 18 مباراة، وله مباراة أقل عن ملاحقه مارسيليا.