توخيل: نيكولاس بيبي؟ من الممكن أن يكون معنا مستقبلًا

توماس توخيل يفتح الباب أمام نجم ليل نيكولاس بيبي للانضمام إلى باريس سان جيرمان

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي إن نيكولاس بيبي من الممكن أن ينضم لفريقه مستقبلًا.

وكان توخيل قد تحدث حول نيكولاس بيبي في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فريقه باريس سان جيرمان أمام ليل.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفًا ثقيلًا على ليل مساء غدًا الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من الدوري الفرنسي.

وبخصوص المواجهة أمام ليل، قال توماس توخيل إنها ستكون مواجهة صعبة أمام خصم قوي يقدم أداء جيدًا هذا الموسم.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ أبريل ٢٠١٩

وخص بحديثه نجم الفريق نيكولاس بيبي، والذي ارتبط في الفترة الأخيرة بمفاوضات مع باريس سان جيرمان.

وقال توخيل: "مواجهة لاعب مثل نيكولاس بيبي تستحق الكثير من العمل من أجل إيقافه، هو لاعب كبير"

وأضاف: "لا أحد يعلم ما يخبئه المستقبل، من الممكن أن نشاهد نيكولاس بيبي معنا هنا مستقبلًا، في حال أراد المجيء بالطبع"

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يذكر أن باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي للموسم الحالي بعدما نجح في جمع 81 نقطة من 30 مباراة.