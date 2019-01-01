توخيل: لست نادمًا على استبعاد مبابي ونيمار قد يلعب ضد موناكو

تعرف على تصريحات توخيل حول الخسارة من نانت

أكد توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، أنّه لا يشعر بالندم لاستبعاد كيليان مبابي في مباراة نانت بالدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان خسر من نانت ليتأجل تتويجه ببطولة الدوري الفرنسي وهي الهزيمة الثانية له على التوالي.

وقال توخيل في تصريحات صحفية: "لست نادمًا لأنّ هذا هو قرار ولست مطالبًا بالتفسير فهذا جزء من صلاحياتي كمدرب".

وتابع: "لا أقول إن استبعاد مبابي جاء لعقوبة ما، لا أود الرد على هذا السؤال".

المدرب الألماني تحدث عن إمكانية مشاركة نيمار في مباراة موناكو في الدوري الفرنسي.

واختتم: "نيمار في حالة بدنية جيدة وربما يتواجد يوم الأحد المقبل ضد موناكو وربما لا، كل شيء وارد الحدوث وسوف نرى في الوقت المناسب".

🔴 وجاء قميص ليفربول الجديد والذي يحمل خطوطًا طولية مستلهمًا من التصميم لموسم 1982-1983.👕 pic.twitter.com/bCwVrdEX7J — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 18, 2019

ويعاني تياجو سيلفا، قائد سان جيرمان، من إصابة قد تحرمه من التواجد في نهائي كأس فرنسا ضد رين بنهاية الشهر الجاري.

باريس سان جيرمان يحتاج للفوز على موناكو لحصد بطولة الدوري كما يلعب نهائي الكأس يوم 27 أبريل المقبل.