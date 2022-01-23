توخيل متعجبًا: لم أتوقع أن تسكن تسديدة زياش مرمى توتنهام!

اعترف مدرب تشيلسي، توماس توخيل، بأنه لم يكن يتوقع أن تسكن تسديدة حكيم زياش شباك توتنهام، في مباراة يوم الأحد بملعب ستامفورد بريدج.

وسجل زياش هدفًا عالميًا بتسديدة أكثر من رائعة بيسراه وقف هوجو لوريس يتابعها مثل الجماهير، وأعلن من خلالها تقدم البلوز بهدف نظيف.

فيما بعد أحرز تياجو سيلفا ثاني أهداف تشيلسي، وضمن لهم الفوز بالديربي ومحاولة الاقتراب شيئًا فشيئًا من المتصدر مانشستر سيتي ووصيفه ليفربول.

وتحدث توخيل عن هدف زياش الخيالي بعد المباراة قائلًا "لقد كنت متأخرًا تمامًا!".

وتابع المدرب الألماني حديثه "كان لديّ شعور بأن الكرة كانت عالية بعض الشيء، لكن في نهاية المطاف سقطت في الثانية الصحيحة".

ناقوس خطر للمعيوف ونسخة أياكس عادت.. ردود الأفعال على زياش أمام توتنهام

وأتم "لقد كان هدفًا رائعًا، اتبّع زياش أسلوبًا رائعًا حقًا".

هدف زياش في توتنهام هو الثاني على التوالي له بالدوري الإنجليزي، بعدما سجل الجولة الماضية في شباك برايتون، وللمرة الأولى بمسيرته مع البلوز.

وبشكل عام، خاض الدولي المغربي 24 مباراة هذا الموسم، سجل خلالهم ستة أهداف وصنع أربعة آخرين.

تشيلسي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، وبفارق عشر نقاط كاملة عن المتصدر مانشستر سيتي.