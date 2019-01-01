توخيل لن ينسى هذا اليوم ويستغرب كيفية تأهل مانشستر يونايتد

الألماني لا يصدق ما حدث

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى المدير الفني الألماني، توماس توخيل، استغرابه من الخسارة من مانشستر يونايتد، وتوديع دوري أبطال أوروبا.

وقلب الشياطين الحمر الأوضاع، في الإياب بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، رغم الفوز ذهاباً في إنجلترا بهدفين نظيفين.

وجاءت تصريحات مدرب بوروسيا دورتموند الأسبق عقب نهاية اللقاء: "لست متأكدًا إذا ما استطيع تفسير المباراة وليست نتيجة منطقية لدينا الاحساس أن الأقدار شاءت هكذا، لا نقاش فيه وهذا غير منطقي وسجلوا 3 أهداف من فرص قليلة".

وواصل: "اليوم في نفس الشيء يتكرر الأمر مثلما حدث أمام جانجون، في كأس الرابطة الفرنسية وخسرنا".

وعن تراجع الفريق: "مرة أخرى كان لدينا ردة فعل جيدة ولعبنا بشكل ممتاز في أول 30 دقيقة، ولم نسجل الهدف الثاني لنقتل المباراة، ومع هدفهم الثاني أصبحت الأمور معقدة، وشعرت بالتوتر في اللاعبين لأننا لم نرى سيطرة أو استحواذ من مانشستر".

انتهت رحلة مبابي ورفاقه هنا بأمر صادر من شمال غرب إنجلترا تحديدًا من مدينة مانشستر 🔴👹#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/NHfBhXSiqB — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 6, 2019

وأكمل: "لعبنا مباراة جيدة وبعد 30 دقيقة لعبنا مباراة مختلفة وآثر الأمر ذهنياً على اللاعبين ومن الصعب استرجاع الثقة ولم نسجل الهدف الثاني للأسف".

واختتم: "من الضروري أن نترك اللاعبين بضعة أيام ليهضموا ذلك الإقصاء، ولن أنسى تلك الليلة طوال حياتي لأنه بكل صراحة لا يحق أن نُقصي، وكانت مباراة يصعب تفسيرها، ولا يوجد شيء يُحلل، لاتوجد فرص للخصم وسجلوا 3 أهداف".

وأصبح باريس سان جيرمان أول فريق يودع من دور إقصائي رغم فوز ذهاباً خارج أرضه بهدفين نظيفين، دوري أبطال أوروبا.