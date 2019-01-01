توخيل: لعبنا وكأننا في مباراة ودية وهذا أمر طبيعي!

مدرب باريس سان جيرمان يبرر التعادل أمام نيس بحسم الدوري مبكرًا

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن عدم رضاه على أداء فريقه بعد التعادل أمام نيس بهدف مقابل لا شيء في الأسبوع الخامس والثلاثين من الدوري الفرنسي "ليج 1".

وقال توماس توخيل في تصريحاته لكانال بلس بعد المباراة: "قدمنا مستوى أفضل في الشوط الثاني أمام مونبيليه في المباراة السابقة، لعبنا اليوم وكأننا كنا نلعب مباراة ودية، ولكن هذا طبيعي لأننا حسمنا اللقب، لم نقدم أفضل مستوى لنا".

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كما أضاف المدرب الألماني: "نحن لا نشعر بالسعادة على مستوانا، افتقدنا للإيقاع والجدية والهزيمة في نهائي كأس فرنسا كانت مؤلمة لنا".

يشار إلى أن باريس سان جيرمان كان قد ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 على يد مانشستر يونايتد.

يذكر أن توخيل يخوض موسمه الأول في ملعب حديقة الأمراء.