توخيل لريال مدريد: واقعة السبت لن تساعد مبابي على الرحيل!

رسالة لا لبس فيها لفلورنتينو بيريز ومجلس إدارة ريال مدريد

فاجأ المدرب الألماني توماس توخيل الصحفيين، برد مباشر وصريح على ما فعله مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي في مباراة السبت الماضي، التي جمعت باريس سان جيرمان بمونبيلييه في الدوري الفرنسي، وانتهت بفوز ممثل العاصمة بخماسية كاسحة.

وبالغ بطل العالم في ردة فعله الغاضبة لحظة استبداله في الشوط الثاني، لدرجة أنه أظهر أمام الشاشات عدم اقتناعه بوجهة نظر المدرب في الاحتدام الجانبي بينهما خارج الخطوط.

وعن هذه الواقعة، سُئل توخيل في حديثه مع الصحفيين قبل مواجهة نانت المقرر لها غدًا، فأجاب "بالطبع أنا حزين لأننا في لحظة رائعة، وفزنا 5-0 يوم السبت الماضي، ولم تتحدث الصحافة عن المباراة، رغم أننا قدمنا مباراة رائعة، لكن لا أحد تحدث عن ذلك".

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وأضاف "لا يوجد أي شيء شخصي بيني وبين مبابي، أنا أعرف جيدًا أنه لا يريد الخروج من الملعب، وهذا أمر طبيعي، لكن في نفس الوقت أريد إعطاء دقائق للجالسين على مقاعد البدلاء".

وختم حديثه في هذه الجزئية برسالة واضحة لريال مدريد ومجلس إدارته، قائلاً "لا أعتقد أن ما فعله يوم السبت سيساعده على مغادرة النادي، هو لاعب لدينا في الفريق ولديه عقد، وأنا متأكد أن الجميع في غرفة خلع الملابس يتفهم قرارتي، الخوف؟ لست خائفًا من قراراتي، وأنا من قررت إشراك باريديس".

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وجاء صدام مبابي ومدرب بوروسيا دورتموند الأسبق، ليفتح المجال أمام الصحف المدريدية، لوضع اسم بطل العالم في جملة مفيدة مع النادي الملكي، استكمالاً لما يتردد منذ فترة طويلة، عن حلم فلورنتينو بيريز بالتوقيع مع أفضل لاعب فرنسي، ليعوض الفراغ الذي تركه الأسطورة كريستيانو رونالدو بعد انتقاله الصيف قبل الماضي.

ولم يتوقف مبابي بإثارة الجدل بافتعال مشكلة مع مدربه، بل بعد المباراة شارك لاعبي ريال مدريد احتفالهم بالفوز على أتلتيكو مدريد في مباراة الديربي، بسيل من الإعجابات على منشوراتهم على "انستجرام".