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توخيل: لا أنام جيداً بسبب الانتقالات الشتوية

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توخيل يريد دعم صفوف باريس سان جيرمان في يناير

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تمنى توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، أن ينجح فريقه في تأمين التعاقد مع لاعب جديد أثناء انتقالات يناير حتى يستعيد هدوئه.

وارتبط بي إس جي بالتعاقد مع ألان، متوسط ميدان نابولي، في ظل رغبة الفريق بتدعيم خط وسطه الذي يعاني من نقص عددي.

وقال توخيل للمراسلين بعد مباراة أميين: "أنتيرو والرئيس قالوا إنني سأحصل على لاعب جديد وأثق بهم، ولكن في نفس الوقت أنا خائف".

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وأضاف: "أعرف صعوبة انتقالات الشتاء، أتمنى وصول لاعب جديد، ولكن عندما يصل سأتمكن من النوم جيداً".

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وحول توخيل حديثه إلى المباراة: "كانت الرد الأفضل بعد الأمور الغريبة في جانجان، لعبنا بجودة كبيرة على الصعيد الذهني".

وختم: "بدأنا بقوة ثم تراجعنا ولكن تبديل ألفيش ودراكسلر حسّن الوضع، أحياناً نعاني للفوز، ويكون من الصعب إيجاد حافز، ومباراة جانجان استثناء".

وكان بي إس جي انتصر بثلاثية نظيفة على أميين مساء السبت بالدوري الفرنسي، ليعوض توديعه كأس الرابطة على يد جانجان منتصف الأسبوع.

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