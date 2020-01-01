توخيل يصدم أرسنال بشأن صفقة كورزاوا

هل يتعاقد أرسنال مع لاعب باريس؟

كشف توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، موقف لايفن كورزاوا من الرحيل إلى صفوف أرسنال خلال سوق الانتقالات الشتوية.

التقارير الصحفية تؤكد اقتراب كورزاوا من ارتداء قميص المدفعجية خلال يناير الجاري، بينما أكدت شبكة "سكاي سبورت" أنّ الصفقة للصيف المقبل.

وقال توخيل في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "لم أتحدث مع لايفن أو أي شخص آخر على إمكانية رحيل اللاعب في الشتاء".

وتابع: "لا أعتمد على كورزاوا بصورة أساسية، وهو الثاني خلف خوان برنات، ولكن هذا لا يعني أننا لسنا في حاجة له، سوف يشارك أساسيًا غدًا، الأحد، أمام لوران في الكأس".

المدرب الألماني أشاد بما يقدمه كورزاوا خلال الفترة الماضية مشيرًا إلى أنّه تحسن بصورة واضحة.

وأردف: "نحن نحتاج إلى أظهرة خلال الفترة المقبلة يستطيعون اللعب في الجهة اليمنى واليسرى بنفس الكفاءة، ولا يمكن خسارة أظهرة في الوقت الحالي، ولكننا لا نمتلك هذه النوعية من الأظهرة".

وكان كورزاوا قد نشر تغريدة تشير إلى اقترابه من لندن مما ألمح إلى اقترابه من التوقيع مع أرسنال.

جدير بالذكر أنّ ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، يعاني من غياب سياد كولاسيناك وكيران تيرني ولذلك يحتاج لضم كورزاوا في الشتاء.