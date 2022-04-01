توخيل عن توقيع برشلونة مع ثنائي تشيلسي: الأمر مقلق!

كشف توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي، عن موقفه من مفاوضات برشلونة مع سيزار أثبيليكويتا وأنطونيو روديجر وأندرياس كريستنسن.

ويحاول النادي الكتالوني تدعيم فريق المدرب تشافي هيرنانديز، عن طريق القيام ببعض الصفقات المجانية من دون تكلفة ضخمة.

ويعتبر الثلاثي الدفاعي للبلوز من أهم الخيارات المتاحة لبرشلونة، وسط أنباء حول اجتماع سري مع وكيل روديجر هذا الأسبوع.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي لمواجهة برينتفورد بالدوري الإنجليزي عن تمديد عقد أثبيليكويتا:"كنت أعلم أن ذلك سيحدث لأنني عرفت المباريات التي يحتاج للمشاركة بها من أجل التمديد".

وأضاف:"الأمر كان قريبًا ومن الجيد أن نرتبط بعقد مع قائدنا وهناك إمكانية كبيرة جدًا لاستمراره".

وعن اجتماع وكيل روديجر مع برشلونة:"بالطبع هو أمر مقلق لو كان صحيحًا، كنت سأحاول مقابلته إذا كنت في أي نادٍ آخر ولكنه لا يزال لاعبنا".

وأوضح:"نعتقد أن هناك فرصة جيدة لاستمراره بمجرد حل الأمور، لا يمكننا التحدث والتفاوض معه ووكيله في الوقت الحالي، ولكني أثق في قدرتنا على التوصل إلى حل".

وعن تصريحات جوان لابورتا رئيس برشلونة بأنهم وقعوا مع مدافع وهو كريستنسن:"سمعنا أن الأمر مجرد شائعات، ليس لدي أي تأكيد لك لأنني لم أتحدث مع أندرياس حول هذا الموضوع، لكننا سمعنا نفس الشائعات كثيرًا".

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الثالث بجدول الدوري الإنجليزي بـ59 نقطة، بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

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