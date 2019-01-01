توخيل: علاقة مبابي ونيمار سبب نجاح باريس سان جيرمان

تعرف على تصريحات توخيل حول مبابي ونيمار

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، أنّ علاقة كيليان مبابي مع نيمار دا سيلفا هي المفتاح الرئيسي لنجاح بطل الدوري الفرنسي.

مبابي عاد من الإصابة وشارك في تدريبات الفريق ليصبح جاهزًا للعودة إلى شراكة نيمار مرة أخرى.

وقال توخيل في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "العلاقة بين الثنائي هي مفتاح بالنسبة لنا وتمنحنا العديد من الخيارات المختلفة".

وتابع: "مبابي كان مصابًا لعدة أسابيع وعلينا التحلي بالصبر ومن المستحيل أن يلعب كيليان 90 دقيقة ضد بوردو".

المدرب الألماني أكد على ضرورة التأقلم مع ظروف الفريق المختلفة ومنح فرصة لمبابي وماورو إيكاردي ولكن بحذر".

وحول ضرورة الرد السريع عقب الخسارة من ريمس، علّق صاحب الـ 46 عامًا: "من الجيد أننا سنلعب سريعًا بعد الهزيمة حتى نستطيع التعافي سريعًا".

واختتم: "أي مباراة تأتي خلف لقاء تراجعنا فيه يكون فرصتنا للعودة سريعًا ولذلك مواجهة بوردو تحدي خاص وفرصة للتحسن واللعب بحدة أكبر".

باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي بالتساوي مع أنجييه.