توخيل: سنعمل معًا من أجل تطور باريس سان جيرمان

توماس توخيل يتحدث عن مستقبله مع باريس سان جيرمان

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي حول خطته المستقبلية من أجل تطوير الفريق.

وكان باريس سان جيرمان قد نجح في تحقيق لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي خلال الموسم المنصرم.

ولكن على مستوى البطولات الأوروبية، فقد ودع دوري أبطال أوروبا مبكرًا بالخسارة أمام مانشستر يونايتد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ مايو ٢٠١٩

وحول ذلك، جاءت التوقعات في جهة عزم إدارة باريس سان جيرمان إقالة مدربه الألماني بنهاية الموسم.

ولكن توماس توخيل نفى هذه الأخبار، حيث قال إن الجميع يجب أن يقفوا معًا من أجل أخذ خطوة للأمام بالنسبة لباريس سان جيرمان.

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يذكر أن موسم باريس سان جيرمان قد تعرض للكثير من الانتقادات بسبب خسارة لقب كأس فرنسا والخروج المبكر أوروبيًا.