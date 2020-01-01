توخيل سعيد بتجنب نيمار للعقوبة ويطلب صفقات للمنافسة على دوري الأبطال

مطالب توماس توخيل في باريس سان جيرمان قبل قرعة دوري أبطال أوروبا وموقفه من نيمار

قال توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان إنه سعيد بعدم توقيع عقوبة إضافية على نيمار على خلفية أحداث كلاسيكو فرنسا الشهر الماضي.

وقررت اللجنة التأديبية بالدوري الفرنسي عدم معاقبة نيمار وألفارو جونزاليس على تبادلهما السباب خلال مباراة كلاسيكو فرنسا بين أولمبيك مارسيليا وباريس سان جيرمان.

وحول ذلك، قال توخيل إنه يرى أن الأمور إيجابية إلى حد كبير، وأن عودة نيمار إلى الفريق من جديد ستشكل قوة إضافية يحتاجها باريس سان جيرمان في الوقت الحالي.

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وأضاف توخيل أن نيمار وإدريسا جاي كانا جزءًا من الحصة التدريبية الأخيرة التي خاضها الفريق استعدادًا للمباراة المقبلة في الدوري الفرنسي.

وحول قرعة دوري أبطال أوروبا والتي من المفترض أن تقام مساء اليوم الخميس قال توخيل إنه لا يخشى أي فريق كما يرغب في المنافسة مثل ما حدث في الموسم الماضي.

ولكنه في الوقت ذاته أبدى رغبته في أن يقوم باريس سان جيرمان ببعض التعاقدات الجديدة من أجل دعم مشروع الفريق والقدرة على المنافسة في البطولة الأغلى أوروبيًا للموسم الثاني على التوالي.

وأردف: "ليفربول تعاقد مع تياجو ألكانتارا وجوتا ومانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد وإنتر ضموا العديد من اللاعبين المميزين في هذا الصيف، باريس سان جيرمان يحتاج إلى تعزيز الفريق الذي خسر إدينسون كافاني وتياجو سيلفا وتوماس مونييه."

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يذكر أن نيمار قد حصل على البطاقة الحمراء الثامنة في مسيرته ليلة كلاسيكو فرنسا وتم إيقافه على إثرها 3 مباريات.