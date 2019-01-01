توخيل: سعداء بالفوز في تركيا لكن كان بالإمكان أفضل مما كان

المدرب الألماني يُحلل فوز فريقه الصعب على عملاق الدوري التركي

أكد مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل، أحقية فريقه في الفوز الثمين الذي تحقق على حساب جالطة سراي في المباراة التي أقيمت في العاصمة التركية الثانية، وانتهت بفوز أثرياء عاصمة الضوء بهدف نظيف.

وسجل هدف المباراة الوحيد الوافد الجديد من الإنتر ماورو إيكاردي مع بداية الشوط الثاني، ليضمن لفريقه العاصمي اعتلاء صدارة المجموعة الأولى حتى إشعار آخر، بتحقيق العلامة الكاملة في أول مباراتين، وبفارق خمس نقاط كاملة عن منافسه على الصدارة ريال مدريد، بعد تعادله مع كلوب بروج 2-2.

وبعد المباراة قال المدرب الألماني للصحفيين "فزنا مرة أخرى بهدف نظيف، كانت مباراة معقدة وصعبة للغاية، وكان واضحًا أن جالطة سراي لعب بشجاعة وكثافة، مع ذلك كنا نستطيع قتل المباراة بهدفين في أول 20 دقيقة".

وأضاف "بوجه عام. يمكن القول بأن الفريق قدم مباراة رائعة، ونحن سعداء بالنتيجة والأداء"، مُشيدًا بثلاثي الوسط بالتحديد إدريسا جاي، ماركو فيراتي وماركوس كوريا، بقوله "الثلاثة في الوسط كانوا في مستوى جيد جدًا، وأنا أحب هذا المزيج في اللاعبين الذي يعطينا التوازن والثقة المطلوبة".

واصل ممارسة هوايته المفضلة 👌



ساهم في 18 هدف في آخر 18 مباراة مع السيتي! 👏#UnstoppableTogether #PowerHorse pic.twitter.com/DSKhHNSKhz — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 1, 2019

وختم بالرد على سؤال عن تقييمه لأداء أنخيل دي ماريا، قائلاً "لقد كان جيدًا، لكنه كان يستطيع تسجيل هدفين على أقل تقدير، وأعتقد أننا افتقرنا الدقة في أغلب الفرص أمام المرمى، وبالنسبة لدي ماريا، فلا شك أبدًا أنه في حالة جيدة جدًا".