توخيل ساخرًا من هدف فيراتي : يبدو أنه تناول شيئًا في إيطاليا

تعرف على تصريحات توخيل بعد إقصاء باريس سان جيرمان لنانت من كأس فرنسا

سخر توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، من الهدف الذي سجله ماركو فيراتي أمام نانت في نصف نهائي كأس فرنسا.

باريس سان جيرمان أطاح بنانت بعد الفوز بثلاثية نظيفة ليضرب موعدًا مع رين في نهائي الكأس.

ولم يسجل فيراتي مع سان جيرمان منذ 58 مباراة بجميع البطولات.

وعلّق توخيل على الأمر بقوله: "لا أدري ما حدث له، ربما يكون تناول شيئًا في إيطاليا خلال فترة التوقف الدولي".

وتابع: "وجود فيراتي كان ضروريًا اليوم لأننا لم نكن نمتلك متوسط ميدان هجومي وقادر على بناء اللعب وتدوير الكرة".

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من يوقف باريس في فرنسا 🤷‍♂️



🔵 باريس سان جيرمان إلى نهائي كأس فرنسا بعد الفوز على نانت بثلاثية نظيفة.



◀️ باريس سيواجه رين يوم 27 أبريل القادم pic.twitter.com/8gCpHLjnv4 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 3, 2019

المدرب الألماني تحدث عن خطورة الإصابات التي يتعرض لها لاعبو فريقه وأبرزهم نيمار دا سيلفا بقوله: "الأمر مرعب، نحن نخسر العديد من مفاتيح اللعب في الآونة الأخيرة".

واختتم: "علينا اللعب بالأسماء الموجودة والمخاطرة في بعض المراكز أحيانًا، ولكن لا يوجد مشكلة لأنني أثق بجميع اللاعبيم".

باريس سان جيرمان يتصدر الدوري الفرنسي بفارق 20 نقطة عن أقرب ملاحقيه.