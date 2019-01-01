توخيل: ريال مدريد ليس الوحيد الذي يريد نيمار ومبابي

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فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، على الشائعات التي ربطت نجميه كيليان مبابي ونيمار بالانتقال لصفوف ريال مدريد الصيف المقبل.

وأُثير الموضوع بسبب تصريحات رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز حول رغبته بضم الثنائي الإثنين الماضي أثناء تقديم زين الدين زيدان مدرباً للفريق.

وقال توخيل للصحافة بعد مباراة ديجون: "من الطبيعي الاهتمام بنيمار، مبابي، فيراتي وماركينوس، ولم تضايقني تصريحاته، الجميع يريدهم ولا تضايقني تصريحاته".

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وأكمل: "هم لاعبون من الأفضل ولكن ينتمون لنا وهذا الأهم، انتظرت من هؤلاء ردة فعل في المباراة بعد ما قدموه بالتدريبات، تحدثنا كثيراً".

وواصل الألماني: "كنت واثقاً من قدرتهم على البدء من جديد سجلنا وصنعنا فرصاً عدة، هي خطوة للتفاعل كأبطال، نريد الفوز بالدوري والكأس".

وحقق باريس سان جيرمان انتصاراً عريضاً مساء الثلاثاء على حساب مضيفه ديجون برباعية نظيفة ضمن الدوري الفرنسي.