توخيل: دوري الأبطال هدف لنا ولكن حتى يوفنتوس ينتظر

المدرب الألماني سعيد بالتتويج..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان سعادته عقب تتويج فريقه بطلاً للدوري الفرنسي بالفوز على موناكو.

وقال توخيل في تصريحاته لكانال بلوس:"نعم لم يكن الشوط الأول سهلاً، لسنا في أفضل أحوالنا، ولكننا لعبنا مباراة جيدة".

وأضاف:"قدمنا إيقاعاً جيداً حتى مرور ساعة من المباراة، بعد الهدف الثالث خسرنا الكرة أكثر، ولكننا فزنا".

وأوضح:"إذا فزنا بكأس فرنسا سيكون الموسم ناجحاً، البطولة تظهر أننا عملنا بشكل جاد، دوري أبطال أوروبا هو هدف لنا، ولكن حتى يوفنتوس كان ينتظر لـ8 سنوات".

وتابع:"الهدف هو الفوز بالثنائية في كل عام، وهذا قد تم تحقيقه".

يذكر أن باريس رفع رصيده إلى 84 نقطة، بفارق 19 نقطة عن أقرب ملاحقيه ليل قبل نهاية الموسم بـ5 جولات.