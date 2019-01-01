توخيل حول الخروج من دوري الأبطال: لسنا مطالبين بالاعتذار

مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل عبر الانتصار على مارسيليا يتحدث عن الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

اعتبر المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر يونايتد حادثًا طبيعيًا.

وكان مانشستر يونايتد قد قلب تأخره ذهابًا أمام باريس سان جيرمان بهدفين، حيث فاز عليه إيابًا في حديقة الأمراء بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد منذ نحو 10 أيام، ليقصيه من دور الستة عشر لدوري الأبطال للعام الثالث على التوالي.

وتحدث المدرب الألماني في المؤتمر الصحفي الخاص بكلاسيكو فرنسا، وذلك بعد انتصار باريس سان جيرمان على ضيفه أوليمبيك مارسيليا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في قمة الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الفرنسي.

وقال توماس توخيل حول الخروج من دوري أبطال أوروبا: "لا يجب علينا أن نقولين آسفين، الخروج كان حادثًا صعبًا ولكنه ليس نهاية العالم، كانت مباراة وانتهت، الجميع يرى أن الفريق يلعب كرجل واحد، ويظهر في كل مواجهة بوجه أقوى ويبدو جائعًا لتحقيق الانتصارات والألقاب"

سحَرَ يَسحَر ، سَحْرًا وسِحْرًا ، فهو ساحِر ، والمفعول مَسْحور.. 🎩 pic.twitter.com/BH1c9Bt3Jy

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "المباراة أمام أوليمبيك مارسيليا كانت مميزة، لعبنا بشكل جيد واستحقينا الفوز، إنها خطوة أخرى في طريقنا هذا الموسم"

وتابع: "يجب أن نبقى هادئين حتى نستطيع الحفاظ على تركيزنا، أريد أن أدافع دائمًا عن فريقي لأنه لدي لاعبين متميزين، لا نحنتاج إلى استرضاء أحد لأن الجميع يرى ما نقوم به"

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يذكر أن باريس سان جيرمان كان قد خرج من دوري أبطال أوروبا في الموسمين الماضيين أمام برشلونة وريال مدريد على التوالي.