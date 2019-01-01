توخيل بعد رباعية مارسيليا: لست سعيدًا بالشوط الثاني

هكذا تحدث المدرب الألماني بعد اكتساح أمراء الجنوب

رغم الفوز العريض الذي حققه باريس سان جيرمان على حساب ضيفه مارسيليا بأربعة أهداف دون رد، في كلاسيكو الأسبوع الـ11 للدوري الفرنسي، إلا أن المدرب الألماني ادعى بأنه ليس سعيدًا بأداء الفريق في الشوط الثاني.

وافترس العملاق الباريسي ضيفه الجنوب برباعية في ظرف 40 دقيقة بواقع هدفين لكل من ماورو إيكاردي وكيليان مبابي، لكن في الشوط الثاني ظلت النتيجة على حالها، بعد اكتفاء مبابي ورفاقه بالنتيجة المريحة.

وفي أول تعليق له على المباراة، قال توخيل لشبكة "كانال بلوس" الفرنسية "لست سعيدًا بالأداء في الشوط الثاني، لم نهاجم بحثًا عن الأهداف، فقط اكتفينا بنتيجة الشوط الأول".

وأضاف "أيضًا الأداء لم يكن جيدًا، ويظهر ذلك على الإحصاءات في الشوط الثاني، يبدو لي وكأننا أنهينا المباراة في نصف الوقت المحدد، لذا لست سعيدًا بما فعلناه بعد الاستراحة".

لتكن هذه اللقطة الجميلة هي نهاية يومك! ❤️👬 pic.twitter.com/T1AWIsmNI7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 27, 2019

بهذا الفوز، حافظ باريس سان جيرمان على الصدارة، برصيد 27 نقطة، بفارق ثماني نقاط كاملة عن الوصيف نانت.