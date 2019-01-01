توخيل: خروج باريس أمام مانشستر كان كحادث سيارة

مباراة لن ينساها أي من مشجعي الفريقين الموسم الماضي

هيثم محمد تويتر

عاد توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، بالذاكرة للخروج أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

بي إس جي ودع المسابقة الأوروبية الموسم الماضي من دور الستة عشر رغم فوزه ذهاباً بهدفين نظيفين في مانشستر، ولكن خسر في ملعبه 3-1 أمام يونايتد إياباً.

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وقال توخيل مع "بي إن": "أمضيت ثلاثة أيام في الظلام، كنت أعرف حجم المجهود المبذول من قبل الجميع من أجل بلوغ تلك المرحلة، وكم الطاقة التي أخرجها الجميع".

وأضاف: "الفوز على ليفربول أو النجم الأحمر في ملعبه، ذلك الفريق الذي لم يخسر هناك منذ ثلاثة أعوام، ثم تصبح أول فريق فرنسي يهزم يونايتد في أرضه".

وواصل الألماني: "ولكن بعد كل ذلك تخرج في لقاء العودة، الأمر كان مثل التعرض لحادث سيارة، هل قمنا بأمر خاطيء؟ بالتأكيد".

وختم: "بعد اللقاء الجميع كان يقول لم يتغير أي شيء، مثل كل عام الفريق يخسر، ولكن نحن شعرنا بالحزن لأننا كنا نعرف أن الوضع تغير، ولكن لم نملك فعل شيء".

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بي إس جي بدأ بقوة في دوري الأبطال هذا الموسم بعد الفوز على ريال مدريد بثلاثية نظيفة، ثم خارج أرضه على جلطة سراي بهدف وحيد.