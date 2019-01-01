توخيل: باريس سان جيرمان يحتاج للتحسن

بطل فرنسا خسر ودياً من إنتر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، عدم رضاه على مستوى فريقه في أعقاب اللقاء الودي أمام إنتر.

وخسر بي إس جي بركلات الترجيح أمام الفريق الإيطالي بعد انتهاء المباراة بالتعادل لهدف من كل جانب مساء السبت بماكاو.

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وقال توخيل للإعلام بعد المباراة: "افتقدنا عدة أشياء، لعبنا أفضل أمام نورنبرج ودريسدن، ولكن إنتر فريق بجودة أعلى".

وأكمل: "عانينا للخروج من الضغط، ولذا خسرنا كرات عدة في منطقتنا، وهو أمر خطير، لم نمتلك القدرة لاسترجاع الكرة، نحتاج للتحسن".

وواصل الألماني: "افتقدنا التنظيم كفريق وخطوطنا لم تكن منظمة مثل إنتر، نعمل على تجهيز اللاعبين لكأس السوبر، يجب أن لا ننسى غياب دراكسلر".

هل يتأثر مشروع باريس سان جيرمان برحيل نيمار؟

ويستعد بي إس جي لخوض غمار كأس السوبر الفرنسي أمام بطل الكأس رين الأسبوع المقبل.