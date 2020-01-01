توخيل: الوقت مبكر للحديث عن مباراة بروسيا دورتموند في دوري الأبطال

توخيل أكد سعادته بالفوز في كأس فرنسا

قال توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي إنه سعيد اليوم للفوز على فريق باو في كأس فرنسا.

باريس سان جيرمان كان فاز اليوم على الفريق المغمور بهدفين نظيفين، في مباراة شهدت مشاركة عدد من لاعبي الصف الثاني.

وأضاف توخيل في تصريحات لشبكة "يورو سبورتس"، منحنا شارة القيادة إلى اللاعب باريديس، كان الهدف هو إظهار الثقة التي نتمتع بها، لقد قام بعمل جيد عن طريق تسجيل هدف.

وتابع: " عندما سجلنا، احتفل لاعبو مقاعد البدلاء، وهذا شيء رائع، إنها علامة جيدة، أحب ذلك، إذا كان الأشخاص الموجودون على مقاعد البدلاء موجودين لدى الآخرين ، فسنكون سعداء، فهذا أمر جيد، أشعر به كل يوم، لدي ثقة كبيرة في اللاعبين".

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وعن مباراة بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا أكد أن الوقت ما زال طويلاً للحديث عنها، ولكن لدينا لاعبين أصحاب جودة عالية يمكنهم الفوز بكل المباريات خارج الملعب وهذا شيء هام للغاية.

واختتم: " في نادي مثل باريس سان جيرمان من المهم أن يكون هناك انتصارات، ومتابعة حتى تكون هناك ثقة وتكون في حالة جيدة، أخبرت اللاعبين أن مباراة الكأس كانت مهمة، كان من الضروري الفوز إذا أردنا الفوز بالكأس".

يذكر أن باريس سان جيرمان يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي بفارق عشر نقاط عن صاحب المركز الثاني مارسيليا بعد مرور 21 جولة.