توخيل: من الصعب لحاق نيمار بمواجهة مانشستر يونايتد

توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان يؤكد على غياب نيمار عن مواجهة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان على صعوبة لحاق النجم البرازيلي نيما ردا سيلفا بمواجهة مانشستر يونايتد الشهر المقبل في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

اللاعب الذي سيكمل عامه السابع والعشرين بعد أيام كان قد تعرض لإصابة قوية بالكاحل أثناء مواجهة ستراسبورج في كأس فرنسا يوم الأربعاء المقبل.

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ومن المقرر أن يحل باريس سان جيرمان ضيفًا على مانشستر يونايتد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 12 من فبراير، على أن تُلعب مباراة الإياب على ملعب حديقة الأمراء يوم السادس من مارس.

وقال توخيل: "من المبكر جدًا تحديد موعد عودة نيمار للملاعب".

وأثار المدرب الألماني بهذا التصريح الشكوك حول إمكانية عودة نيمار للمشاركة في مباراة الإياب أيضًا، وذلك بعد أن تأكد أمس غيابه عن مباراة الذهاب.

على الرغم من غياب نيمار، استمر باريس سان جيرمان في عدم تلقي أي هزيمة في الموسم الحالي من الدوري الفرنسي، وفاز على رين يوم الأحد السابق برباعية مقابل هدف.

يذكر أن نيمار يخوض موسمه الثاني مع باريس سان جيرمان، بعد قدومه من برشلونة في صيف عام 2017 في صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم قدرت بـ 222 مليون يورو.