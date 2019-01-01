توخيل: لم أرى في حياتي مباراة بدوري تنتهي 9-0

باريس سان جيرمان سحق ضيفه جانجان

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، تعجبه من انتصار فريقه الكاسح مساء السبت على جانجان بنتيجة قوامها تسعة أهداف مقابل لا شيء.

وثأر بي إس جي من الفريق الذي أقصاه قبل أسبوع من كأس الرابطة، في مباراة شهدت تسجيل كلاً من كيليان مبابي وإيدسون كافاني للهاتريك.

وقال توخيل للمراسلين بعد المباراة: "يجب أن أفكر في الأمر، في حياتي لم أرى مباراة تنتهي 9-0 في بطولة الدوري، لعبنا بجودة كبيرة وأردنا التسجيل". اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج مانشستر يونايتد لتدعيم صفوفه؟

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وأضاف: "تحسنا في الشوط الثاني وظهرنا بهيكل هجومي مميز، كان هناك هجمات ولعب كثير داخل منطقة الجزاء وصنعنا فرص عدة للتسجيل".

وختم: "بعد الهدف الثالث لعبنا بثقة كبيرة وفعلنا الأشياء البسيطة ولكن سريعاً وبدقة، أنا سعيد للغاية وراض على النتيجة".

انتصار باريس سان جيرمان جعله يبتعد بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه ليل في الدوري الفرنسي، وبوجود مبارتين مؤجلتين.