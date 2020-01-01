توخيل: الحظ ساعد بايرن ميونخ، وكنا نستطيع الفوز لو سجلنا أولًا

توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان يعلق على خسارة دوري أبطال أوروبا اليوم أمام بايرن ميونخ.

أعرب المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن حزنه لخسارة فريقه اليوم أمام نظيره بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح "راديو مونتي كارلو"، وأكد خلالها أن الفريق قدم أفضل ما لديه، وأعرب فيها عن فخره بهم.

وقال توخيل: "لقد كان قتالًا كبيرًا بالنسبة للجميع، لقد قدمنا كل شيء في الملعب لكن في النهاية لا نستطيع التحكم في النتيجة، وهدف واحد هو الذي صنع الفارق بين الفريقين".

المزيد من الفرق

نيمار يتخاذل كميسي، ورونالدو وحده يقدر على نوير .. ردود أفعال نهائي بايرن وباريس

وأضاف: "أنا فخور بالطريقة التي لعبنا بها وبالعقلية التي ظهرت، وهذا كل ما يحتاجه المدرب من فريقه، بالرغم من ذلك أشعر بالإحباط".

وأكمل: "لقد كانت نتيجة متقاربة، ومتأكد أننا لو سجلنا أولًا لكنا قد حققنا الفوز بنفس النتيجة بهدف نظيف، وبالرغم من كل الظروف الصعبة وصلنا لتلك المرحلة بعد إصابة مبابي والفترات السيئة لنيمار".

وأردف: "لقد أظهر الحظ أنه يستطيع أن يغير مجرى المباريات، لقد اكتسبوا الكثير من الثقة بعد الهدف الأول والحظ ساعدهم كثيرًا في المباريات الأخيرة، ومثل تلك اللقاءات تحسمها التفاصيل الصغيرة".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن مستقبله في الموسم المقبل: "لدي عقدي مع باريس سان جيرمان، ولا أعلم أي شيء آخر".