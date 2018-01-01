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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

توخيل: استبعدت رابيو بسبب مستواه وليس عقده

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رابيو لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أكد توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، أن استبعاده للاعبه أدريان رابيو من التشكيلة الأساسية يعود لانخفاض مستواه وليس بسبب عدم تجديد تعاقده.

وكشفت والدة اللاعب أن رابيو رفض عرض باريس سان جيرمان لتجديد تعاقده الذي ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري وسيرحل عن النادي العاصمي.

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وعلق توخيل على الأمر في مؤتمر مباراة نانت: "لم ينكسر أي شيء بيننا ولكن هناك تنافسية كبيرة بين اللاعبين".

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وأكمل: "في رأيي أدريان فقد بعضاً من الثقة بسبب تألق دراكسلر وحصوله على مكانه، الفريق يلعب جيداً ويفوز".

وأضاف: "الأمر صعب ولذا كل مباراة وكل حصة تدريبية مهمة، الجميع يحتاج لإظهار إمكانياته ورغبته بالانتصار".

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب الدوري المحلي بفارق عشر نقاط عن أقرب ملاحقية ويستضيف نانت في ختام لقاءاته للعام 2018.

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