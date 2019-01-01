توخيل عن إصابة كافاني: لا أسمع سوى الأخبار السيئة

تعرف على أحدث تصريحات توخيل بشأن إصابة كافاني وموقفه من مباراة مانشستر يونايتد

عبّر توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، عن قلقه من إمكانية غياب إيدنسون كافاني، مهاجم الفريق، عن مباراة مانشستر يونايتد بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

كافاني تعرض لإصابة أمام بوردو في الدوري الفرنسي ليقترب من قائمة الغائبين عن مواجهة مانشستر يونايتد بعد نيمار وتوماس مونييه.

وقال توخيل في تصريحات لقناة "تيليفوت" الفرنسية: "لم نتوصل لقرار نهائي بشأن موقف كافاني من مباراة مانشستر يونايتد".

وأوضح: "لا أتوقع أخبار سارة، أعتقد أن فرصة تواجده في مباراة التشامبيونزليج ضعيفة للغاية".

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(📸: FB/Atlético de Madrid) pic.twitter.com/nr3aImHakZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 10, 2019

باريس سان جيرمان يفتتح ثمن النهائي بمواجهة مانشستر يونايتد للمرة الأولى في مباراة رسمية بتاريخ دوري أبطال أوروبا.

وفشل الفريق الفرنسي في التأهل لربع النهائي خلال آخر موسمين بعد أن ودّع أمام برشلونة وريال مدريد.