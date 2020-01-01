توخيل: أحزنني سلوك مبابي لأننا لا نلعب تنس!

المدرب الألماني يشرح ملابسات أزمة مبابي بشكل مفصل

أعرب مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل عن حزنه، لما فعله الشاب الفرنسي كيليان مبابي بعد استبداله في الشوط الثاني أمام مونبيلييه.

ورغم استعراض الفريق الباريسي على رابع الليج1 بخماسية بلا هوادة، إلا أن بطل العالم، أثار الجدل، بإظهار ردة فعل غاضبة لحظة استبداله في الشوط الثاني.

وعن هذه الواقعة قال المدرب الألماني "أنا هنا المدرب وأنا صاحب قرار من يلعب ومن يخرج، ومبابي ذكي ويعرف ذلك، لكنه لا يحب الخروج من الملعب".

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وأضاف "لا أحد يحب الخروج من الملعب، وهذه ليست صورة جيدة، لكننا لسنا النادي الوحيد الذي يتعامل مع هذا الأمر، رغم ما قلته إنه ليس بالأمر الجيد".

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وتابع "للأسف هذا الأمر يفتح علينا أشياء تتعارض مع الحالة الذهنية للفريق، وبالنسبة لي لست غاضبًا، لكني حزين لأن ما فعله لم يكن ضروريًا وقد شرحت له لماذا فعلت ذلك".

وختم "سيبقى الوضع كما هو عليه لأنني صاحب القرارات الفنية، ونحن هنا لا نلعب التنس، بل كرة قدم وعلينا احترام الجميع".

الجدير بالذكر أن العملاق الباريسي ينفرد بصدارة الدوري الفرنسي برصيد 55 نقطة، مبتعدًا بـ13 نقطة كاملة عن أقرب مطارديه.