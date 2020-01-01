توتي: لم أتخيل أن يفوز صلاح بدوري أبطال أوروبا

فرانشيسكو توتي أسطورة فريق روما يتحدث عن فوز محمد صلاح بدوري أبطال أوروبا وفترته مع في الجياليروسي.

أعرب النجم الإيطالي الكبير فرانشيسكو توتي أسطورة روما عن سعادته بسبب فوز النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بشكل خاص لشبكة "دازن" وأكد خلالها أنه لم يتخيل فوز صلاح بتلك البطولة طوال تواجده في روما.

وقال توتي: "لم أتخيل لأن محمد صلاح سيفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، لو كان قد استمر مع روما كان ذلك ليكون مستحيلًا".

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وأضاف: "بعدما تطور انضم لصفوف فريق مثل ليفربول حقق الكثير من البطولات سابقًا زادت فرصته وتحسنت بشكل واضح".

وأكمل: "أنا سعيد للغاية من أجله، هو لاعب استثنائي وذهبي، كما أنه يمتلك مقاومات كبيرة للغاية كلاعب كرة القدم".

وأنهى تصريحاته: "لقد قام بقفزة نوعية من روما لليفربول لم يتوقعها أي شخص، هو اللاعب القادر على تغيير المباريات ونتائجها في أي وقت".

جدير بالذكر أن توتي كان قد لعب لمدة عام مع صلاح في صفوف روما قبل أن يعتزل النجم الإيطالي المخضرم ويرحل صلاح للدوري الإنجليزي.