توتي: لا يمكن إنكار شائعات ارتباط كونتي بروما

فرانشيسكو توتي يتحدث عن مفاوضات روما مع كونتي ومستقبل رانييري وزانيولو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال أسطورة نادي روما فرانشيسكو توتي إنه لا يمكن إنكار الأخبار التي تربط إدارة النادي بمفاوضات مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

وكانت عدة مصادر صحفية إيطالية على رأسها لاجازيتا ديلو سبورت وكالتشيو ميركاتو قد قالت مؤخرًا إن كونتي قد اقترب من تولي قيادة روما بداية من الموسم المقبل.

وبخصوص ذلك، رأى توتي أن الأمور فيها بعض المبالغة على الرغم من أن هلا يمكن إنكارها أو نفيها بشكل نهائي، ولكن ليس بهذه الدرجة التي تتحدث عنها الصحافة.

وقال توتي: "في الوقت الحالي نحن نمتلك كلاوديو رانييري كمدرب، وهو اسم كبير في عالم التدريب ويقدم عملًا رائعًا في الوقت القصير الذي قضاه"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٧ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "أنطونيو كونتي رجل له سمعة كبيرة في إيطاليا وخارجها، وأعتقد أنه يريد العودة إلى إيطاليا مرة أخرى بعد تجربته الأخيرة مع تشيلسي"

وتابع: "عقد زانيولو في طريقه للتجديد، هو سعيد في روما ولا يفكر في الرحيل عن الفريق خلال الوقت الحالي، يريد فقط أن يستمر هنا"

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يذكر أن كونتي حاليًا لا يدرب أي نادٍ بعدما تمت إقالته من تدريب تشيلسي الإنجليزي بنهاية الموسم الماضي، وهو حاليًا هدف للعديد من الأندية الإيطالية على رأسها ميلان وإنتر وروما ويوفنتوس.