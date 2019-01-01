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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

توتي: كانت لدي علاقة خاصة مع صلاح

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صلاح خاض موسمين رائعين في الدوري الإيطالي
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أكد أسطورة روما الإيطالي، فرانشيسكو توتي، بأن لديه علاقة خاصة مع زميله السابق محمد صلاح، لاعب ليفربول الحالي.

وارتدى صلاح قميص الجيالوروسي موسمين ما بين 2015 و2017 قبل الانتقال لصفوف ليفربول مقابل 42 مليون يورو.

وتحدث توتي عن صلاح خلال ظهوره في بي إن سبورتس: "أكون حزينًا دائمًا عندما يرحل اللاعبين، لإنك تستمع بالناس عندما تراهم كل يوم، هذا هو الحال بالنسبة لصلاح وأليسون وأي لاعب سابق في روما".

وتابع قائد روما السابق: "كانت لدي علاقة خاصة مع مومو، في كل مرة نتدرب أو نلعب معًا كان يقولي أنت لاعب بمستوى مختلف تمامًا".

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وواصل: "لقد استمتعنا سويًا كثيرًا، وكان أيضًا شخصًا استثنائيًا وحقيقيًا، لقد أعطى روما الكثير، لكن في الحياة عليك اتخاذ قرارات ويجب احترامها".

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وخاض صلاح خلال موسمين، 83 مباراة بقميص الذئاب، سجل 34 ومرر 24 تمريرة حاسمة.

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