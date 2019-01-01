توتي: سأعطي إجابتي في الوقت المناسب

توتي يرفض التعليق على تقارير رفضه لمنصب في النادي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

رفض فرانشسيكو توتي الحديث عن التقارير التي تناولت خلافه مع إدارة روما وقراره بالرحيل في الوقت الحالي.

وكتب توتي عبر تويتر:"في هذه اللحظة الكثير من الكلمات تقال وتكتب، تحاول خلق نظريات عن أفكاري وخياراتي".

وأضاف:"قريباً ستسمعون وجهة نظري في المكان المناسب".

In questo momento vengono dette e scritte tante parole, cercando di ipotizzare i miei pensieri e le mie scelte. A breve il mio punto di vista nella giusta sede… — Francesco Totti (@Totti) June 13, 2019

وكان كالتشيو ميركاتو قد زعم أن نجم روما السابق البالغ من العمر 42 عاماً يشعر بالإحباط تجاه طريقة إدارة النادي في الوقت الحالي.

يذكر أن توتي لم يشارك في الاجتماع الإداري الأخير مع الرئيس جيمس بالوتا والمدير فرانكو بالديني والرئيس التنفيذي جيدو فيينجا والمدرب الجديد باولو فونيسكا.